Бобков: нас поселили в отель рядом с ареной, все сдали анализы, сидим на карантине

Голкипер омского «Авангарда» Игорь Бобков рассказал о подготовке к тренировкам и деталях медосмотра.

«Процент жира? Не знаю пока. Математика нужна, чтобы посчитать. К сожалению, формулы не знаю, поэтому никаких результатов сказать не могу. Будут ли нас гонять? Смотря по результатам. Завтра ещё вторая группа проходит медосмотр, поэтому во вторник восстановимся и в среду приступаем.

Серьёзно заниматься начал где-то в середине мая дома и самостоятельно. Потом, по возможности, занимался на улице и искал зал. Как только открылись, приступил к серьёзным нагрузкам. Достижения на карантине? Книжек много прочитал. Все не смогу перечислить, не вспомню.

Обустройство? Нас поселили в отель рядом с ареной, все сдали анализы, сидим на двухнедельном карантине. Ничего нельзя. Ну, есть можно, конечно, внизу», ─ приводит слова Бобкова пресс-служба клуба.