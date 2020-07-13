Кирилл Капризов определился с игровым номером в «Миннесоте»

Новичок «Миннесоты Уайлд» нападающий Кирилл Капризов определился с игровым номером, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в «Твиттере». В составе «дикарей» в предстоящем сезоне 22-летний форвард будет выступать под номером «97».

Россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда «сгорит» согласно условиям нового коллективного соглашения. Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин сможет поехать на матч «Миннесоты» с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится после возобновления чемпионата, но не будет принимать участия в оставшихся матчах сезона.

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач.