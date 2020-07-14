Основной голкипер «Чикаго» Кроуфорд отказался от участия в открытии тренировочного лагеря
Основной голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд отказался от участия в открытии тренировочного лагеря с формулировкой «не готов играть», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Канадский голкипер включён в список из пяти вратарей, которые должны были принять участие в лагере команды перед серией плей-ин с «Эдмонтон Ойлерз». Однако 35-летний вратарь принял решение пропустить начало тренировочного лагеря. Вероятнее всего, Кроуфорд не поможет команде и в серии с «Эдмонтоном».
В нынешнем сезоне Кроуфорд принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 16 побед. Кори занимал место стартового голкипера в 10 последних матчах «ястребов» перед паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса.
Вратарь «Чикаго» Кроуфорд получил сотрясение мозга, столкнувшись с одноклубником
- 14 июля 2020
-
11:09
-
10:50
-
10:22
-
10:01
-
09:35
-
09:14
-
09:00
-
07:29
-
02:52
-
02:07
-
00:57
-
00:48
-
00:43
-
00:10
- 13 июля 2020
-
23:57
-
23:38
-
23:22
-
23:10
-
22:54
-
22:47
-
22:02
-
21:30
-
21:21
-
21:00
-
20:34
-
20:17
-
20:10
-
19:58
-
19:09
-
18:54
-
18:32
-
18:13
-
18:02
-
17:54
-
17:43
Партнерский контент