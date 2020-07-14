Основной голкипер «Чикаго» Кроуфорд отказался от участия в открытии тренировочного лагеря

Основной голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд отказался от участия в открытии тренировочного лагеря с формулировкой «не готов играть», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Канадский голкипер включён в список из пяти вратарей, которые должны были принять участие в лагере команды перед серией плей-ин с «Эдмонтон Ойлерз». Однако 35-летний вратарь принял решение пропустить начало тренировочного лагеря. Вероятнее всего, Кроуфорд не поможет команде и в серии с «Эдмонтоном».

В нынешнем сезоне Кроуфорд принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 16 побед. Кори занимал место стартового голкипера в 10 последних матчах «ястребов» перед паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса.