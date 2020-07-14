«Ак Барс» подписал контракт с 20-летним нападающим Александром Ховановым, сообщается на официальном сайте казанского клуба. Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Прошлый сезон Хованов провёл в «Монктон Вайлдкэтс» в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Нападающий сыграл 51 матч и набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности "+58".
Александр Хованов родился 12 апреля 2000 года в Саратове, выпускник хоккейной школы «Ак Барса». На молодёжном уровне играл за команды «Ирбис» (2016/2017), «Монктон Вайлдкэтс» (2017-2019).
Достижения: бронзовый призёр и лучший бомбардир зимних юношеских Олимпийских игр (2016), бронзовый призёр Мирового кубка вызова U17 (2017), участник Кубка вызова МХЛ (2017), серебряный призёр МЧМ (2020), самый полезный игрок QMJHL (2020).
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