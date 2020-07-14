Хованов: рад вернуться в родную команду, где меня воспитали и дали путь в большой хоккей

Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов прокомментировал заключение контракта с казанским клубом. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон.

«Рад вернуться в родную команду, где меня воспитали и дали путь в большой хоккей. Хочу сказать слова благодарности «Ак Барсу», генеральному менеджеру и тренерскому штабу, что дали возможность подписать контракт на год и показать свои силы дома. Сделаю всё возможное, чтобы пробиться в состав и помогать команде», — цитирует Хованова пресс-служба казанского клуба.

Прошлый сезон Хованов провёл в «Монктон Вайлдкэтс» в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Нападающий сыграл 51 матч и набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности "+58".