Хованов: рад вернуться в родную команду, где меня воспитали и дали путь в большой хоккей
Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов прокомментировал заключение контракта с казанским клубом. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон.
«Рад вернуться в родную команду, где меня воспитали и дали путь в большой хоккей. Хочу сказать слова благодарности «Ак Барсу», генеральному менеджеру и тренерскому штабу, что дали возможность подписать контракт на год и показать свои силы дома. Сделаю всё возможное, чтобы пробиться в состав и помогать команде», — цитирует Хованова пресс-служба казанского клуба.
Прошлый сезон Хованов провёл в «Монктон Вайлдкэтс» в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Нападающий сыграл 51 матч и набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности "+58".
Якубов — о Хованове: однолетний срок контракта — компромиссный вариант для всех сторон
- 14 июля 2020
-
17:10
-
16:38
-
16:34
-
16:15
-
15:56
-
15:48
-
15:29
-
14:38
-
14:34
-
14:10
-
13:37
-
13:25
-
13:00
-
12:37
-
12:25
-
12:03
-
11:37
-
11:16
-
11:09
-
10:50
-
10:22
-
10:01
-
09:35
-
09:14
-
09:00
-
07:29
-
02:52
-
02:07
-
00:57
-
00:48
-
00:43
-
00:10
- 13 июля 2020
-
23:57
-
23:38
-
23:22
Партнерский контент