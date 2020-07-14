Панарин, Драйзайтль и Маккиннон — претенденты на звание игрока года по версии НХЛПА

Профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА) назвал имена претендентов на «Тед Линдсей Эворд» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Лауреат этой награды определяется голосованием хоккеистов—членов НХЛПА.
В число номинантов вошли нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.
Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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