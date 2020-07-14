Врач «Авангарда»: работаем круглосуточно, чтобы уберечь наших хоккеистов от коронавируса

Врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко рассказал о мерах предосторожности в клубе в связи с пандемией коронавируса.

«Наша жизнь в связи с известными событиями изменилась кардинально, потому что никто никогда не сталкивался с такой ситуацией, не проводили чемпионаты и спортивные мероприятия в условиях распространения инфекции. Ситуация в России сейчас нормализуется — заболеваемость идёт вниз. Но здесь мы говорим, например, не о 6 тысячах заболевших за сутки, а об одном человеке, который может принести в команду вирус и полностью парализовать работу.

Работаем всем персоналом круглосуточно, делаем большое количество тестов, пытаемся всевозможными способами уберечь наших хоккеистов от инфекции. На данный момент игроки и первой, и второй команды находятся на изоляции, соблюдаем все предписанные меры Роспотребнадзора, поскольку они действительно работают и, как показала практика по борьбе с коронавирусом, имеют высокую эффективность. Это дистанцирование, ношение масок, обработка рук дезинфицирующими средствами, обязательное распределение групп тренирующихся, разные раздевалки, особенности, связанные с питанием и транспортом. Более того, мы обследовали весь персонал клуба, чтобы обезопасить ребят. Конечно, нет стопроцентных методов диагностики и стопроцентной уверенности, что заноса не произойдёт. Работаем, чтобы этого не случилось.

Континентальная хоккейная лига выпускает положение по мерам профилактики, в котором прописаны моменты, связанные с особенностями тренировочного процесса в случае заноса инфекции. Очень плотно работаем с медицинским департаментом Континентальной хоккейной лиги, перезваниваемся со всеми врачами, советуемся с футбольными докторами, поскольку они уже достаточное время работают в таких реалиях. Стараемся обезопасить хоккеистов.

Медосмотр? Пока ещё рано говорить о результатах, поскольку обследование до сих пор продолжается. Чтобы дать конкретное заключение по каждому из игроков, необходимо получить все результаты. Это не только велоэргометрия и осмотр врачей, но и исследования крови и мочи. На это обычно тратится один-два дня, потом всё анализируется и даётся заключение. Единственное, что могу сейчас сказать, — в плане веса ребята примерно какими ушли, такими и пришли, и к карантинным мероприятиям, которые были в нашей стране, они отнеслись как профессионалы, всё соблюдали. Занимались самостоятельно, делали упражнения, и отдых над спортом точно не превалировал», ─ приводит слова Батушенко пресс-служба клуба.