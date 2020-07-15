Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сорокин: не пугает новый вызов. Мне нужно выходить из зоны комфорта, которая была в КХЛ

Сорокин: не пугает новый вызов. Мне нужно выходить из зоны комфорта, которая была в КХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал подписание контракта с американским клубом.

«Я очень рад, что наконец подписал контракт с клубом и теперь занимаюсь вопросом получения американской визы, это пока сделать не просто, так как у нас в Москве посольство не принимает. Но всё же надеюсь при первой же возможности отправиться в США и начать готовиться к следующему сезону. Нисколько не пугает новый вызов, поскольку посчитал нужным выйти из зоны комфорта, которая была в КХЛ. Поэтому готов с нуля доказывать своё право быть основным вратарём», ─ приводят слова Сорокина «Известия».

В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.

Стала известна сумма контракта Сорокина с «Айлендерс» на сезон-2020/2021
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020