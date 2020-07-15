Сорокин: не пугает новый вызов. Мне нужно выходить из зоны комфорта, которая была в КХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал подписание контракта с американским клубом.
«Я очень рад, что наконец подписал контракт с клубом и теперь занимаюсь вопросом получения американской визы, это пока сделать не просто, так как у нас в Москве посольство не принимает. Но всё же надеюсь при первой же возможности отправиться в США и начать готовиться к следующему сезону. Нисколько не пугает новый вызов, поскольку посчитал нужным выйти из зоны комфорта, которая была в КХЛ. Поэтому готов с нуля доказывать своё право быть основным вратарём», ─ приводят слова Сорокина «Известия».
В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.
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