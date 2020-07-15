Коростелёв: вернулся в Россию для развития карьеры. Первая цель — закрепиться в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Никита Коростелёв объяснил, почему в ноябре прошлого года решил вернуться в Россию, и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Вернулся в Россию для развития карьеры. Чтобы развиваться как хоккеисту. Цели, безусловно, есть. В первую очередь закрепиться в ЦСКА. Вдобавок и командные цели: «армейцы» два года подряд становились чемпионами, надо продолжать выигрывать. Всех ребят знаю, коллектив здесь отличный; будем бороться за чемпионство опять.



Если спортсмен будет думать о посторонних факторах, то сам себя загонит, психология его «съест». Так что сомневаюсь, что ребята в команде думают о каком-то постороннем давлении. Все понимают, на каком уровне мы играем, за что бьёмся, и каждый день работаем. Посмотрим, что из этого выйдет.



В Канаде и Америке летняя подготовка длительная, размеренная. И на сборы ты должен приехать уже в полной физической готовности: у тебя через три дня уже предсезонные игры начинаются, в которых нужно завоевывать место в составе. Так что ты три месяца с перерывами готовишься: с утра покатался, отработал в зале — и весь день свободен. У нас же игры начинаются не сразу; все приезжают на сбор в разной форме, и начинаются подготовительные циклы — тренировки утром, вечером… Какой подход лучше — спорить бесполезно», — цитирует Коростелёва пресс-служба КХЛ.