Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Коростелёв: вернулся в Россию для развития карьеры. Первая цель — закрепиться в ЦСКА

Коростелёв: вернулся в Россию для развития карьеры. Первая цель — закрепиться в ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Никита Коростелёв объяснил, почему в ноябре прошлого года решил вернуться в Россию, и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Вернулся в Россию для развития карьеры. Чтобы развиваться как хоккеисту. Цели, безусловно, есть. В первую очередь закрепиться в ЦСКА. Вдобавок и командные цели: «армейцы» два года подряд становились чемпионами, надо продолжать выигрывать. Всех ребят знаю, коллектив здесь отличный; будем бороться за чемпионство опять.

Если спортсмен будет думать о посторонних факторах, то сам себя загонит, психология его «съест». Так что сомневаюсь, что ребята в команде думают о каком-то постороннем давлении. Все понимают, на каком уровне мы играем, за что бьёмся, и каждый день работаем. Посмотрим, что из этого выйдет.

В Канаде и Америке летняя подготовка длительная, размеренная. И на сборы ты должен приехать уже в полной физической готовности: у тебя через три дня уже предсезонные игры начинаются, в которых нужно завоевывать место в составе. Так что ты три месяца с перерывами готовишься: с утра покатался, отработал в зале — и весь день свободен. У нас же игры начинаются не сразу; все приезжают на сбор в разной форме, и начинаются подготовительные циклы — тренировки утром, вечером… Какой подход лучше — спорить бесполезно», — цитирует Коростелёва пресс-служба КХЛ.

Нападающий Коростелёв вернулся в ЦСКА и подписал однолетний контракт
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020