«Трактор» анонсировал заключение контракта с Сергеем Калининым

«Трактор» в официальной группе клуба во «ВКонтакте» анонсировал заключение контракта с российским нападающим Сергеем Калининым.
Пресс-служба челябинцев загадала ребус для своих болельщиков, выложив фотографию холодильника, на котором изображены магниты с названием городов, в которых играл Калинин.
Фото можно посмотреть в официальной группе «Трактора» во «ВКонтакте».
В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014. 13 июля 2020 года ЦСКА расторг контракт с Сергеем, сделав хоккеиста неограниченно свободным агентом.
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