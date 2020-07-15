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«Трактор» анонсировал заключение контракта с Сергеем Калининым

«Трактор» анонсировал заключение контракта с Сергеем Калининым
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» в официальной группе клуба во «ВКонтакте» анонсировал заключение контракта с российским нападающим Сергеем Калининым.

Пресс-служба челябинцев загадала ребус для своих болельщиков, выложив фотографию холодильника, на котором изображены магниты с названием городов, в которых играл Калинин.

Фото можно посмотреть в официальной группе «Трактора» во «ВКонтакте».

В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014. 13 июля 2020 года ЦСКА расторг контракт с Сергеем, сделав хоккеиста неограниченно свободным агентом.

Сергей Калинин, покинувший ЦСКА, близок к переходу в «Трактор»
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