Экс-форвард «Авангарда» Андригетто подписал контракт с «Цюрихом» на пять лет
Швейцарский нападающий Свен Андригетто продолжит карьеру в «Цюрих Лайонс». Об этом сообщает пресс-служба швейцарского клуба. Соглашение с «Цюрихом» рассчитано на пять лет.
В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в КХЛ в составе «Авангарда». В 56 матчах регулярного чемпионата Свен забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф швейцарский нападающий провёл шесть матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал две голевые передачи при полезности "-5".
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков подчеркнул, что контракт со швейцарским форвардом Свеном Андригетто был расторгнут без выплаты компенсации.
Агент Андригетто: нет варианта, при котором Свен останется в «Авангарде»
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