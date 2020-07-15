Тэйвз — о коронавирусе: кто-нибудь действительно знает, как и когда люди им заражаются?
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мнением о проблеме с коронавирусом.
«Вы найдёте различные мнения на сей счёт. Часть людей просто говорит, что нужно находиться вдали от всех и придерживаться самоизоляции, но это на самом деле не ответ. Кто-нибудь действительно знает, как и когда люди им заражаются? Лучшее, что можно сделать, это хорошо отдохнуть, питаться здоровой пищей, заботиться о своём теле и делать другие вещи, которые снижают шансы заразиться.
Что ещё можно сделать? Сидеть сложа руки и беспокоиться об этом значит просто сойти с ума. НХЛ пошла на многое, чтобы создать безопасную среду. Это далеко не идеально, но у каждого есть свои убеждения», — цитирует Тэйвза Chicago SunTimes.
- 15 июля 2020
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