Трёхкратный чемпион мира по хоккею Илья Никулин официально завершил карьеру

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Илья Никулин принял решение о завершении спортивной карьеры, сообщил агент игрока Валерий Матвеев.
«Никулин решил завершить карьеру», — цитирует Матвеева ТАСС.
38-летний Никулин выступал за московское «Динамо» с 2000 года, пока не перешёл в «Ак Барс» в 2005-м, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Никулин вернулся в московскую команду в 2015 году. Летом 2019 года Илья покинул бело-голубых и не нашёл новый клуб.
Никулин является четырёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России Никулин трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2012). В 2012 году был капитаном национальной команды. Также в активе Никулина серебро и бронза мировых первенств.
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