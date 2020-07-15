Торторелла, Виньо и Кэссиди претендуют на приз лучшему тренеру сезона
Национальная хоккейная лига определилась с кандидатами на вручение «Джек Адамс Трофи» — приза, получаемого лучшим тренером сезона. На почётную награду претендуют наставник «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла, главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди и наставник «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо.
Напомним, все три наставника сумели вывести клубы в плей-офф Кубка Стэнли, который в нынешнем сезоне будет разыгран среди 24 клубов.
Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.
- 15 июля 2020
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