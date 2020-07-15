Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Торторелла, Виньо и Кэссиди претендуют на приз лучшему тренеру сезона

Торторелла, Виньо и Кэссиди претендуют на приз лучшему тренеру сезона
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига определилась с кандидатами на вручение «Джек Адамс Трофи» — приза, получаемого лучшим тренером сезона. На почётную награду претендуют наставник «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла, главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди и наставник «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо.

Напомним, все три наставника сумели вывести клубы в плей-офф Кубка Стэнли, который в нынешнем сезоне будет разыгран среди 24 клубов.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020