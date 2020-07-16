Сорокин — о владении английском: нельзя сказать, что идеально. Дать интервью пока не смогу

Голкипер Илья Сорокин, подписавший на днях контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», рассказал о владении английским языком и поделился впечатлениями от поездки в Нью-Йорк.
«Поразило отношение к тебе клуба и уровень организации. А особенно то, с каким энтузиазмом болельщики приходят даже на тренировочные матчи. У нас была тренировочная игра — и полные трибуны. Да, это резервная арена вместимостью 1,5 тысячи человек. Но она вся заполнена. Видел вживую статую Свободы. Знал, что она очень большая, но представить не мог, что настолько. И ещё Empire State Building наблюдал.
Нельзя сказать, что идеально владею английским. Возможно, смогу понять какие-то вещи и что-то сказать на ломаном и неправильном английском с катастрофической нехваткой букв и глаголов. Но дать интервью пока не смогу. Я влезал в интервью Юханссона? Это потому, что я каждый день повторял какие-то одни и те же фразы. Поэтому вам и показалось, что я уверенно владею языком. Если бы вы с Ларсом продолжили беседу со мной и втянули меня в более сложное общение, думаю, я бы сразу замялся. Так, пару фраз могу сказать. Не знаю, будет ли это в тему, но могу», – приводят слова Сорокина «Известия».
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