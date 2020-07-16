«Торонто» запретили использовать арбитров во время двусторонних матчей

Клубу Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» запретили использовать арбитров во время двусторонних матчей, информирует Sportsnet.

Во время одного из двустороннего матча «кленовых листьев» представители других клубов НХЛ обнаружили, что «Торонто» привлёк к занятию двух главных арбитров и двух лайнсменов. Соперники «Торонто» посчитали, что было бы несправедливо, если только одной команде было бы разрешено использовать судей в то время, когда всех остальных просят работать, учитывая строгие медицинские ограничения из-за пандемии коронавируса.

В лиге посчитали эти возражения уместными и запретили «Торонто» в дальнейшем привлекать арбитров во время двусторонних матчей. Также в лиге запретили «Мэйпл Лифс» оспаривать решение НХЛ.