Пьянов: никто не гарантировал места в первом звене и большинстве. Да я и не привык к этому

Нападающий «Амура» Валентин Пьянов поделился ожиданиями от выступления в составе хабаровского клуба.
«Сейчас трудно говорить, как меня будут использовать в команде, но готов исполнять все, что скажет тренер. Мне точно никто не гарантировал места в первом звене и большинстве. Да и я не привык к такому. Знаю, что это надо заслужить. И буду работать, чтобы мне не просто так доверяли.
Без вопросов, основная задача – помочь «Амуру» выйти в плей-офф. Ради этого и перешёл в клуб. А все остальное уже не важно. В том числе и мои личные достижения. Я в первую очередь хочу успешного командного результата», – приводят слова Пьянова «Известия».
В минувшем сезоне российский нападающий защищал цвета «Авангарда». В прошлом чемпионате 28-летний форвард принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности "+8". В шести матчах плей-офф Пьянов отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей при полезности "-1".
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