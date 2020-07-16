Жена защитника «Барыса» Блэкера: всем друзьям рассказываю, что живу в России

Американка Мелисса Блэкер, жена защитника «Барыса» и сборной Казахстана Джесси Блэкера, призналась, что из-за фильма «Борат» стесняется рассказывать своим друзьям, в какой стране они живут во время сезона.

«На самом деле мне всё нравится. Так как я из Сан-Диего, вообще ничего не знала о хоккее. Изначально, когда мы с Джесси начали встречаться, я не подписывалась под всем этим. Тогда он играл в Техасе. Это всего в трёх часах полёта отсюда. Всё было легко и просто. Но на следующий год он сказал, что мы отправляемся в Германию. Никогда не думала, что немцы, оказывается, играют в хоккей. Затем он начал выступать в КХЛ, а это уже российская лига. И последние два года мы провели в Казахстане.

Если честно, всем своим друзьям рассказываю, что во время сезона мы живём в России. Потому что как только говорю о Казахстане, они начинают подтрунивать: «О, Борат, Борат». И так происходит постоянно. Но самом деле всё не так, как в фильме», — рассказала супруга хоккеиста в эфире YouTube-канала Bottle Girl Diaries.