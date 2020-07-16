«Я бы бросил монетку». Джон Торторелла рассказал о выборе основного вратаря на плей-офф

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о вратарской бригаде клуба Йоонас Корписало ─ Элвис Мерзликин.

«Нас бы не было в числе 12 команд Восточной конференции, которые сейчас готовятся к возобновлению сезона, если бы не наши вратари. Они стали фундаментом команды. Оба играли в сезоне и действительно не подвели. Очень этому рад и пока не знаю, кто сыграет в первом матче серии. Оба заслужили. Бросил бы монетку.

Мерзликин? Он сделал выводы. Не надо выигрывать матчи для команды, нужно дать команде шанс победить. Пусть полевые игроки делают результат. В том матче с «Виннипегом» он это понял, и это очень ему помогло в психологическом плане. Он узнал, как надо играть в Национальной хоккейной лиге.

Никто не знает, кто из них победит. Будет очень интересно наблюдать за их борьбой. Перед началом сезона я немного переживал, не знал, чего ждать. Если кто-то из команды скажет, что не волновался в тот момент, не верьте. Не сомневаюсь, они справятся с эмоциями. Очень интересно, кто из них сделает шаг вперёд и выйдет на следующий уровень. Они ещё никогда не сталкивались с подобным. Но сейчас переживаю меньше, чем перед стартом регулярного чемпионата, потому что они психологически повзрослели», ─ приводит слова Тортореллы пресс-служба клуба.