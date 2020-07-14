Михаил Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в «Твиттере».

Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составит порядка $ 1,2 млн в год. Ранее ему было отказано НХЛ в оформлении контракта с «Коламбусом» из-за нарушения сроков регистрации соглашения с клубом.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.



Григоренко выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призёр молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России.