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«Авангард» заключил контракт с Секачем. Чешский форвард стал пятым легионером в команде

«Авангард» заключил контракт с Секачем. Чешский форвард стал пятым легионером в команде
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с чешским нападающим Иржи Секачем, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал за ЦСКА, в составе которого провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 (12+13) очков. В плей-офф чешский нападающий не принял участия. Контракт игрока с ЦСКА был рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В прошлом сезоне зарплата нападающего составляла 100 млн рублей за сезон. Секач был одним из самых высокооплачиваемых игроков в стане столичных «армейцев». Во втором сезоне по контракту зарплата игрока должна была составить 60 млн рублей, однако 16 июля контракт хоккеиста был расторгнут.

В «Авангарде» Секач стал пятым легионером в команде, присоединившись к Оливеру Каски, Вилле Покке, Риду Буше и Корбану Найту.

ЦСКА расторг контракт с нападающим Иржи Секачем
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