«Авангард» заключил контракт с Секачем. Чешский форвард стал пятым легионером в команде

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с чешским нападающим Иржи Секачем, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал за ЦСКА, в составе которого провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 (12+13) очков. В плей-офф чешский нападающий не принял участия. Контракт игрока с ЦСКА был рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В прошлом сезоне зарплата нападающего составляла 100 млн рублей за сезон. Секач был одним из самых высокооплачиваемых игроков в стане столичных «армейцев». Во втором сезоне по контракту зарплата игрока должна была составить 60 млн рублей, однако 16 июля контракт хоккеиста был расторгнут.
В «Авангарде» Секач стал пятым легионером в команде, присоединившись к Оливеру Каски, Вилле Покке, Риду Буше и Корбану Найту.
- 17 июля 2020
-
10:49
-
10:41
-
10:21
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:02
-
08:50
-
08:26
-
04:47
-
00:58
-
00:49
-
00:36
-
00:04
- 16 июля 2020
-
23:45
-
22:57
-
22:49
-
22:26
-
21:51
-
21:42
-
20:59
-
20:41
-
20:32
-
19:57
-
19:41
-
19:12
-
18:49
-
18:39
-
17:55
-
17:31
-
16:54
-
16:34
-
16:20
-
16:04
-
15:49