ЦСКА расторг контракт с нападающим Иржи Секачем
ЦСКА расторг контракт с чешским нападающим Иржи Секачем, информирует официальный сайт «армейцев». Соглашение игрока истекало по окончании сезона-2020/2021.
«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Иржи за игру и самоотдачу и желает успехов в дальнейшей карьере», ─ говорится в сообщении клуба.
В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 (12+13) очков. В плей-офф чешский нападающий не принял участия. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В прошлом сезоне зарплата нападающего составляла 100 млн рублей за сезон. Секач был одним из самых высокооплачиваемых игроков в стане столичных «армейцев». Во втором сезоне по контракту зарплата игрока должна составить 60 млн рублей.
ЦСКА поместил в список отказов нападающего Иржи Секача
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