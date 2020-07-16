ЦСКА расторг контракт с нападающим Иржи Секачем

ЦСКА расторг контракт с чешским нападающим Иржи Секачем, информирует официальный сайт «армейцев». Соглашение игрока истекало по окончании сезона-2020/2021.

«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Иржи за игру и самоотдачу и желает успехов в дальнейшей карьере», ─ говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 (12+13) очков. В плей-офф чешский нападающий не принял участия. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В прошлом сезоне зарплата нападающего составляла 100 млн рублей за сезон. Секач был одним из самых высокооплачиваемых игроков в стане столичных «армейцев». Во втором сезоне по контракту зарплата игрока должна составить 60 млн рублей.