Гранлунд: мнение Хартикайнена стало весомым аргументом в пользу перехода в «Салават»

Финский форвард Маркус Гранлунд прокомментировал заключение двухлетнего контракта с «Салаватом».



«Уфа — отличный город, здесь всегда много болельщиков на «Уфа-Арене» (в 2013 году Гранлунд бывал в столице Башкортостана во время молодёжного чемпионата мира. — Прим. „Чемпионата“). В Уфе был классный турнир, но, к сожалению, нашей сборной не удалось выиграть тот чемпионат.



Я разговаривал с Теэму Хартикайненом, и он сразу сказал, что Уфа – отличное место, где можно играть. Его мнение стало весомым аргументом для меня. Также я знаком с Филипом Ларсеном, мы с ним вместе играли за «Ванкувер», и я, конечно, поговорил с ним. Он рассказал о том, какой это хороший город, классная команда с крутыми фанатами, поэтому я очень рад, что буду играть тут.



Что касается переговоров, то было весьма непросто. Мы ждали решения НХЛ о возобновлении сезона, и было не ясно, нужно ли мне возвращаться в Северную Америку. Я попросил агента найти варианты продолжения карьеры, в итоге всё получилось замечательно – с нетерпением жду, когда начнётся сезон.



Я и раньше знал, что в Уфе отличная команда. Хартикайнен играет за «Салават» сколько, семь лет?! Уфа всегда выступает в плей-офф и бьётся за Кубок Гагарина. Так что всё просто и очевидно – если ты хоккеист, то ты должен хотеть побеждать и поднять кубок над головой!» — цитирует Гранлунда официальный сайт «Салавата».



В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Гранлунд провёл 34 матча за основную команду «Эдмонтона», записав на свой счёт 4 (3+1) очка при показателе полезности "-1" и 14 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 10 минут 49 секунд за матч. Финский форвард вошёл в список хоккеистов, отказавшихся от участия в возобновлении сезона НХЛ.

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