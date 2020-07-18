Холтби: думаю только о том, как победить, и где смогу снова бороться за чемпионство

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал, что не думает сейчас о продлении контракта с клубом, который истекает по окончании нынешнего сезона.

«Сейчас я думаю только о том, как победить, и в какой команде я смогу снова бороться за чемпионский титул. Надеюсь, что с этой командой. Хочу верить, что всё получится, хотя случиться может всякое. Так что пока я живу сегодняшним днем. У нас есть шанс очень хорошо провести время», — приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

Холтби отложил на неопределённый срок решение вопроса с новым контрактом, когда НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».