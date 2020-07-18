Холтби: думаю только о том, как победить, и где смогу снова бороться за чемпионство

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал, что не думает сейчас о продлении контракта с клубом, который истекает по окончании нынешнего сезона.
«Сейчас я думаю только о том, как победить, и в какой команде я смогу снова бороться за чемпионский титул. Надеюсь, что с этой командой. Хочу верить, что всё получится, хотя случиться может всякое. Так что пока я живу сегодняшним днем. У нас есть шанс очень хорошо провести время», — приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.
Холтби отложил на неопределённый срок решение вопроса с новым контрактом, когда НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 18 июля 2020
-
06:53
-
04:19
-
02:40
-
00:57
-
00:22
- 17 июля 2020
-
23:43
-
23:26
-
23:16
-
22:51
-
22:08
-
21:14
-
20:44
-
20:09
-
19:49
-
19:24
-
18:48
-
18:32
-
18:12
-
17:35
-
17:21
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
16:06
-
15:55
-
15:37
-
15:15
-
14:50
-
14:18
-
13:59
-
13:20
-
13:00
-
12:48
-
12:14
-
12:00