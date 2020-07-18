Илья Михеев тренируется во втором звене «Торонто»
Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев тренируется во втором звене команды, информирует североамериканский журналист Джонас Сигел в своём «твиттере». Михеев работает в сочетании с Джоном Таваресом и Митчеллом Марнером.
Напомним, в конце прошлого года 25-летнему форварду сделали операцию на повреждённой кисти. Восстановление заняло три месяца.
Михеев получил порез кисти коньком в конце декабря 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету в 39 матчах в составе «кленовых листьев» 23 (8+15) очка при показателе полезности «+7». Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за который выступал до переезда за океан.
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