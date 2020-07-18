Михеев: ко мне полностью вернулась подвижность пальцев и руки, всё хорошо

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев прокомментировал тот факт, что ему удалось вернуться в строй после серьёзной травмы. В конце декабря российскому хоккеисту рассекли коньком кисть руки.



«Рад, что есть возможность вернуться на лёд. Мы профессионалы, и мне пришлось много работать, чтобы вернуться после сложного повреждения. Я должен быть готов на случай возобновления сезона после паузы.



Теперь полностью вернулась подвижность пальцев и руки. Всё хорошо. Скучал по хоккею и по партнёрам», — приводит слова Михеева Toronto Sun.



В нынешнем сезоне на счету Михеева в 39 матчах в составе «кленовых листьев» 23 (8+15) очка при показателе полезности «+7». Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за который выступал до переезда за океан.

Илья Михеев тренируется во втором звене «Торонто»