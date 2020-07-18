Салливан — об уходе Кросби с тренировки: нам запрещено это комментировать

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал тот факт, что нападающий Сидни Кросби досрочно покинул двусторонний матч команды.



«Извините, по правилам лиги, нам запрещено комментировать возможные травмы игроков», — приводит слова Салливана официальный сайт клуба.



В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».