Бэйлен: мою руки 50 раз в день. Понимаю, в России пожимать друг другу руки — традиция

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен ответил на вопрос о стереотипах, связанных с русскими традициями.

«Сначала не понимал, зачем люди жмут друг другу руки каждый день. Зимой это вообще небезопасно из-за ОРВИ. До сих пор делаю это очень редко из-за того, что рукопожатие — лёгкий способ передачи вирусов. Постоянно использую антисептик, лосьоны, мою руки 50 раз в день. Но понимаю, что в России пожимать друг другу руки — традиция», — цитирует Бэйлена пресс-служба КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги американский защитник с белорусским паспортом принял участие в 36 матчах, записав на свой счёт 25 (11+14) очков при показателе полезности "+8" и 20 минутах штрафного времени. Бэйлен проводил на площадке 21 минуту 27 секунд за матч.