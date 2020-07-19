Белов ─ о будущем: не увидел предложения, которое меня бы заинтересовало

Бывший главный тренер «Ак Барса» и «Витязя» Валерий Белов рассказал, как он провёл год вне хоккея.

«Чем я занимался последний год? В огороде копался (смеётся)! На самом деле, у меня было полно дел и забот. С 2000 года я на тренерской работе, и у меня ни разу не было перерыва. Сейчас я понимаю, что этот год был мне необходим для того, чтобы я занялся бытовыми делами и поправил здоровье. Так что я сейчас нахожусь в хорошей физической форме и полон сил!

Поступали ли интересные предложения? На самом деле, ничего серьёзного не было. Я не увидел предложения, которое меня бы заинтересовало. Сейчас я уже понимаю, что у меня не получится начать сезон в каком-либо клубе. Поэтому пауза начинает затягиваться. Мои представители будут работать над вариантами моего трудоустройства. Я серьёзно готовлюсь к работе.

У всех в карьере бывают такие ситуации. Пока что я сильно по этому поводу не напрягаюсь, тем более, что ситуация с коронавирусом получилась довольно скомканной и непростой. Серьёзно готовлюсь к работе, у меня всё идёт своим чередом. Во всяком случае, я пока не могу повлиять на ситуацию. Над тем, чтобы её изменить, работает мой агент. До начала сезона буду всем интересоваться и готовиться», ─ приводит слова Белова Allhockey.Ru.