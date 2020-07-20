Алексей Ковалёв стал главным тренером «Куньлуня»

Алексей Ковалёв стал главным тренером китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба клуба. Ранее специалист входил в тренерский штаб «драконов».



Напомним, клуб проведёт домашние матчи следующего сезона в Мытищах. Китайский клуб будет выступать на «Арене Мытищи».



14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи». До 23 июля КХЛ проведёт инспекцию стадиона в Мытищах на предмет его соответствия регламенту в части проведения матчей чемпионата.



Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.