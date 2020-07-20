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«Йокерит» расторг контракт с защитником Эроненом

«Йокерит» расторг контракт с защитником Эроненом
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Теэму Эронен покинул финский «Йокерит», информирует официальный сайт клуба из Хельсинки. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29-летний защитник принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) баллов при показателе полезности "-7" и 12 минутах штрафного времени. Эронен проводил на площадке 16 минут и восемь секунд за матч.

Старт следующего сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. Предыдущий был досрочно завершён 25 марта из-за пандемии коронавируса. Перед этим «Йокерит» объявил, что отказывается принимать участие в продолжении плей-офф во время пандемии.

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