«Йокерит» расторг контракт с защитником Эроненом
Защитник Теэму Эронен покинул финский «Йокерит», информирует официальный сайт клуба из Хельсинки. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29-летний защитник принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) баллов при показателе полезности "-7" и 12 минутах штрафного времени. Эронен проводил на площадке 16 минут и восемь секунд за матч.
Старт следующего сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. Предыдущий был досрочно завершён 25 марта из-за пандемии коронавируса. Перед этим «Йокерит» объявил, что отказывается принимать участие в продолжении плей-офф во время пандемии.
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