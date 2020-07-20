Сошников: хотел бы видеть «канадскую» площадку у «Салавата», мне такие больше нравятся

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, как проходит тренировочный процесс клуба.



«Нормально, уже потихонечку вкатываемся. Пока ещё таких серьёзных нагрузок нет, поэтому вкатываемся. Сейчас мы чуть-чуть больше мы заточены именно под тактику, по которой хотим играть. Все упражнения под это подстроены. Уфимская жара не мешает. Лёд хороший, а на арене холодно, поэтому всё отлично.



Как мне площадка „финского“ размера? На маленьких площадках лично мне больше нравится играть, вообще, было бы лучше, если бы „канадская“ была. Но хорошо, что хоть поменьше сделали площадку. Игра однозначно изменится. Хоккей будет быстрее и динамичнее», — приводит слова нападающего официальный сайт клуба.