Ю. Михайлис: ждём решения Бойда. Если контракт не продлим, будем кого-то искать

Главный тренер казахстанского «Барыса» Юрий Михайлис рассказал о подготовке к новому сезону.



«Мы рассчитывали начать вовремя, вместе с другими командами. Но пока ситуация с эпидемией в стране вносит свои коррективы, и в итоге я переделываю уже третий план. Сейчас ориентируемся на 10 августа. Да, мы все соскучились по хоккею, все игроки звонят, переживают, но при этом всё понимают и продолжают заниматься самостоятельно. Они профессионалы, и я уверен: когда мы наконец начнём, все будут в нормальной физической форме. Тяжело готовиться в таких условиях, но здоровье важнее.



Какие будут ещё приобретения легионеров? Пока мы ждём решения Дастина Бойда, если контракт с ним продлён не будет, то наверняка на эту позицию начнут кого-то подыскивать», — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.