Петерис Скудра возглавил рижское «Динамо»

Известный специалист Петерис Скудра стал новым главным тренером рижского «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба. Решение утвердил расширенный совет правления клуба. Скудре поручено разработать план подготовки к сезону и предложить кандидатуры в свой тренерский штаб.
Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.
Напомним, помимо Скудры в список кандидатов на вакантную должность также входил Вячеслав Козлов. Но теперь специалист исключён из числа претендентов, так как он сам решил сосредоточиться на семье.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
- 20 июля 2020
-
13:41
-
13:35
-
13:26
-
12:46
-
12:04
-
11:41
-
11:19
-
11:08
-
10:53
-
10:38
-
10:31
-
10:07
-
09:45
-
09:39
-
09:34
-
09:31
-
09:08
-
00:55
-
00:32
-
00:25
-
00:20
-
00:00
- 19 июля 2020
-
23:37
-
22:56
-
22:44
-
21:59
-
21:48
-
21:02
-
20:53
-
20:09
-
19:55
-
19:49
-
19:17
-
18:42
-
18:30