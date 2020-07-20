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Вайсфельд: смущает, какой ценой московское «Динамо» вернуло Кагарлицкого

Вайсфельд: смущает, какой ценой московское «Динамо» вернуло Кагарлицкого
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о действиях клубов после введения потолка зарплат.

«Я уже говорил про качественную селекцию «Локомотива». Произошла она ещё и потому, что у команды был достаточно большой зазор в зарплатной ведомости. По сравнению с другими топ-клубами Ярославль имел существенный простор для манёвра. Также в «Локомотиве» поменялся тренер, под которого были приобретены качественные хоккеисты. Очень хорошо сработал летом СКА. По моим ощущениям в Санкт-Петербурге сохранили всех хоккеистов, кого хотели.

Ничего особо не нужно было менять в московском «Динамо». Бело-голубые вернули Дмитрия Кагарлицкого в надежде на создание ударного звена. Меня, правда, смущает, какой ценой был совершён этот трансфер. Всё же я не люблю, когда жертвуют будущим и отдают перспективных хоккеистов. Понятно, что в московском «Динамо» делают ставку на ближайший сезон, и такой подход имеет место быть. Я высказываю лишь свою точку зрения и говорю, что всегда скептически относился к подобным вещам», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

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