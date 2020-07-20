ЦСКА подтвердил подписание контракта с Дмитрием Саморуковым

Московский ЦСКА на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с защитником Дмитрием Саморуковым. Соглашение с 21-летним воспитанником «армейской» школы рассчитано на один сезон. Игрока отдал в аренду клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».
«Эдмонтон» выбрал Саморукова на драфте НХЛ в 2017 году под 84-м номером. Следующие два сезона россиянин провёл в фарм-клубе «Гелф Сторм». В 2019 году в составе канадцев он стал чемпионом хоккейной лиги Онтарио (OHL).
Сезон-2019/2020 Саморуков провёл в АХЛ в клубе “Бейкерсфилд». В 47 матчах он набрал 10 (2+8) очков.
Кроме того, Саморуков в составе сборной России для игроков 1999 года становился серебряным призёром Мирового кубка вызова в 2015 году. Также он завоевал бронзовые медали молодёжного и юниорского чемпионатов мира.
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