Юлиус Гудачек продемонстрировал свой новый шлем
Вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек показал свой новый шлем. Шлем оформлен в клубных цветах, также на него нанесены имена дочерей голкипера.
Посмотреть видео можно в аккаунте «Спартака» в «Твиттере».
31-летний хоккеист в сезоне-2019/2020 принял участие в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, одержав 24 победы, из которых три — на ноль. В среднем голкипер отражал 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,20.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы начали подготовку за 45 дней до начала регулярного чемпионата.
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