Стало известно расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open

ХК «Сочи» обнародовал расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Турнир состоится в Сочи на ледовой арене «Шайба» с 4 по 9 августа, в нём примут участие пять команд: «Сочи», СКА, Олимпийская сборная России (U20), «Авангард» и «Локомотив». Турнир пройдёт без зрителей на трибунах.

Расписание матчей:



4 августа, вторник

15:00. СКА – «Локомотив»

19:00. «Сочи» – «Авангард»



5 августа, среда

15:00. Олимпийская сборная России (U20) – «Авангард»

19:30. «Сочи» – «Локомотив»



6 августа, четверг

17:00. СКА – Олимпийская сборная России (U20)



7 августа, пятница

19:00. «Сочи» – СКА



8 августа, суббота

13:00. «Авангард» – «Локомотив»

17:30. «Сочи» – Олимпийская сборная России (U20)



9 августа, воскресенье

13:00. Олимпийская сборная России (U20) – «Локомотив»

18:30. СКА – «Авангард».