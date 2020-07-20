Стало известно расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open

ХК «Сочи» обнародовал расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Турнир состоится в Сочи на ледовой арене «Шайба» с 4 по 9 августа, в нём примут участие пять команд: «Сочи», СКА, Олимпийская сборная России (U20), «Авангард» и «Локомотив». Турнир пройдёт без зрителей на трибунах.
Расписание матчей:
4 августа, вторник
15:00. СКА – «Локомотив»
19:00. «Сочи» – «Авангард»
5 августа, среда
15:00. Олимпийская сборная России (U20) – «Авангард»
19:30. «Сочи» – «Локомотив»
6 августа, четверг
17:00. СКА – Олимпийская сборная России (U20)
7 августа, пятница
19:00. «Сочи» – СКА
8 августа, суббота
13:00. «Авангард» – «Локомотив»
17:30. «Сочи» – Олимпийская сборная России (U20)
9 августа, воскресенье
13:00. Олимпийская сборная России (U20) – «Локомотив»
18:30. СКА – «Авангард».
- 20 июля 2020
-
19:28
-
18:51
-
18:43
-
18:03
-
17:35
-
17:25
-
16:45
-
16:33
-
16:19
-
15:58
-
15:16
-
14:44
-
14:30
-
14:18
-
13:41
-
13:35
-
13:26
-
12:46
-
12:04
-
11:41
-
11:19
-
11:08
-
10:53
-
10:38
-
10:31
-
10:07
-
09:45
-
09:39
-
09:34
-
09:31
-
09:08
-
00:55
-
00:32
-
00:25
-
00:20