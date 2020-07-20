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Стало известно расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open

Стало известно расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» обнародовал расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Турнир состоится в Сочи на ледовой арене «Шайба» с 4 по 9 августа, в нём примут участие пять команд: «Сочи», СКА, Олимпийская сборная России (U20), «Авангард» и «Локомотив». Турнир пройдёт без зрителей на трибунах.

Расписание матчей:

4 августа, вторник
15:00. СКА – «Локомотив»
19:00. «Сочи» – «Авангард»

5 августа, среда
15:00. Олимпийская сборная России (U20) – «Авангард»
19:30. «Сочи» – «Локомотив»

6 августа, четверг
17:00. СКА – Олимпийская сборная России (U20)

7 августа, пятница
19:00. «Сочи» – СКА

8 августа, суббота
13:00. «Авангард» – «Локомотив»
17:30. «Сочи» – Олимпийская сборная России (U20)

9 августа, воскресенье
13:00. Олимпийская сборная России (U20) – «Локомотив»
18:30. СКА – «Авангард».

Нападающий Никита Михайлов подписал контракт с «Сочи»
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