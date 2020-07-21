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Нападающий «Рейнджерс» Лемье пропустит два матча серии с «Каролиной» из-за дисквалификации

Нападающий «Рейнджерс» Лемье пропустит два матча серии с «Каролиной» из-за дисквалификации
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендана Лемье на два матча, сообщается в официальном «твиттере» организации.

Нападающий получил наказание за неправильный силовой приём на финском форварде «Колорадо Эвеланш» Йоонасе Донском в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, Лемье пропустит два матча серии раунда плей-ин с «Каролиной Харрикейнз» из-за дисквалификации. Первый матч состоится 1 августа.

Календарь плей-офф НХЛ

24-летний Лемье в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 59 матчах, забросив шесть шайб и сделав 12 результативных передач при 111 минутах штрафного времени. Брендан проводит второй сезон в стане «синерубашечников». Он пополнил состав команды в результате обмена с «Виннипег Джетс».

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