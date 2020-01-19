Силовой форвард «Рейнджерс» Лемье учил второго номера драфта Какко технике драк на льду

Забавный момент произошёл после основной тренировки «Нью-Йорк Рейнджерс». Силовой форвард «синерубашечников» Брендан Лемье учил второго номера драфта финского нападающего Каапо Какко технике драк на льду.

«Надеюсь, что ему никогда не придётся этого делать, но с возможностью защитить себя приходит определённая уверенность. Он достаточно большой, достаточно сильный малый, и я думаю, что он способен постоять за себя», – приводит слова Лемье обозреватель «Рейнджерс» Винс З. Меркольяно.

Следующий матч в регулярном чемпионате команда Дэвида Куинна проведёт на домашней арене с «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне 23-летний Лемье забросил пять шайб и сделал восемь голевых передач в 35 матчах чемпионата при 87 минутах штрафного времени.