Силовой форвард «Рейнджерс» Лемье учил второго номера драфта Какко технике драк на льду
Забавный момент произошёл после основной тренировки «Нью-Йорк Рейнджерс». Силовой форвард «синерубашечников» Брендан Лемье учил второго номера драфта финского нападающего Каапо Какко технике драк на льду.
«Надеюсь, что ему никогда не придётся этого делать, но с возможностью защитить себя приходит определённая уверенность. Он достаточно большой, достаточно сильный малый, и я думаю, что он способен постоять за себя», – приводит слова Лемье обозреватель «Рейнджерс» Винс З. Меркольяно.
Следующий матч в регулярном чемпионате команда Дэвида Куинна проведёт на домашней арене с «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне 23-летний Лемье забросил пять шайб и сделал восемь голевых передач в 35 матчах чемпионата при 87 минутах штрафного времени.
Зибанеджад — о Какко: в НХЛ не так много игроков, способных отнять у него шайбу
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