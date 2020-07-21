Начальник «Динамо-Молодечно» — о договорном матче: я увидел, как Толопило плачет

21 июля в рамках судебного разбирательства над участниками договорного матча «Динамо-Молодечно» с «Могилёвым» были оглашены показания начальника команды из Молодечно Дмитрия Мельника.



«Обстановка в команде перед игрой с „Могилёвом“ была осложнена задержкой зарплаты для хоккеистов. Они были недовольны таким положением, когда не могут получить свои деньги. Но они никогда прямо не говорили о желании как-то протестовать. Каждый из хоккеистов понимает, что их игра на виду, и что в случае неблаговидных действий они нарушают условия контракта. Я объяснял ребятам, что задержки возможны, но в клубе всегда рассчитывались с игроками по итогам сезона.



К матчу готовились в штатном режиме, спокойно готовились, рассчитывая на победу, поскольку „Динамо-Молодечно“ было объективно сильнее „Могилёва“. Но с самого начала встречи мне показалось, что ребята играют не в полную силу. Не могу сказать, что это пошло с первого периода, но тревога нарастала. После второго периода игроки национальной сборной Толопило и Амброжейчик отказались продолжать матч, сославшись на травмы.



Я лично подошел к Толопило и увидел, что он плачет. Не знаю, это были слёзы от физической боли или он просто не хотел участвовать в матче, договорном по всем параметрам. В третьем периоде на площадке началась какая-то суматоха, хоккеисты не бежали туда, куда надо было бежать, и бежали туда, куда не нужно. Устиненко всем своим видом показывал, мол, я играть не хочу. Вратарь Иванов сыграл ниже своего уровня, явно слабо. По другим можно было ещё сомневаться, но по Устиненко и Иванову было всё понятно. Они обеспечили наше поражение», — приводит показания Мельника «Прессбол».

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