Басков — о договорном матче «Динамо-Молодечно»: не смотрел матч, но изучил статистику

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков дал показания по поводу договорного матча «Динамо-Молодечно» с «Могилёвом».
«Трансляцию матча не смотрел, но потом изучил статистику. Сразу бросился в глаза странный третий период с четырьмя пропущенными Молодечно шайбами. Ещё обратил внимание на странную замену вратарей — хорошо игравший Толопило уступил место Иванову. Потом посмотрел видео: все четыре шайбы были следствием не игры «Могилёва», а попустительства защитников Молодечно. Понял, что матч, скорее всего, носил договорный характер.
Встретился с руководством НОКа, объяснил там свою позицию и подозрения. Мне было сказано, что это не должно замалчиваться. Есть уголовная статья, и дело должно быть расследовано. Пригласил игроков, командированных в Молодечно. Феоктистов сразу сказал, что играл в полную силу и не участвовал в „договорняке“. Толопило признался, что до матча слышал странные разговоры, в ходе игры наблюдал странный характер матча, после чего попросил замену по травме. Тренеры тоже сказали, что не замешаны в „договорняке“. Знал, что расследование началось, поэтому со своей стороны расследование больше не вёл», — цитирует функционера «Прессбол».
- 21 июля 2020
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