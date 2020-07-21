НХЛ может транслировать матчи плей-офф с задержкой, чтобы контролировать речь игроков

Национальная хоккейная лига может транслировать матчи Кубка Стэнли с пятисекундной задержкой, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Джон Шэннон. Сообщается, что такое решение может быть обусловлено необходимостью следить за речью игроков, поскольку из-за отсутствия заполненных трибун болельщики могут услышать в трансляции нецензурную лексику.



Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».