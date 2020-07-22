Главный тренер «Северстали»: мне надо было почку продать, чтобы Доуса купить

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о селекционной работе в отношении иностранных хоккеистов.
«Насколько я знаю, разрешение на легионеров в России уже получено, теперь они в своих странах получают. Может, приедут в течение недели. Пока до конца не понятно, посадят их на карантин или нет, когда приедут. Абдул тренируется, боксом занимается, выполняет наш объём. Букартс хорошо кушает, я вижу, Лалонда пока не видно.
Где ищем центра? Всем агентам сказано – ищите. Сегодня за час один агент прислал русскоговорящего, 1999 года рождения из Америки. По видео, которое он прислал, мальчик в порядке, надо посмотреть. У меня есть люди в Европе, созваниваюсь с ними. Очень много людей просмотрели по рекомендациям, но кто-то уже подписал контракт, кто-то ждёт контракт в НХЛ, кто-то не хочет ехать в Россию. Работаем, нужен хороший центр в первую-вторую пятёрку, чтобы усилиться. Просто для количества брать не хотим.
Есть легионеры, которые оказались в других командах, но хотели играть в «Северстали». Мы не захотели их брать. Доус? Нет, мне надо было почку продать, чтобы Доуса купить», — сказал Разин на пресс-конференции.
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