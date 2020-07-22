Покка: стараюсь меньше контактировать с ребятами вне льда. Нужно уважать меры безопасности

Защитник омского «Авангарда» Вилле Покка рассказал о клубных тренировках. Напомним, 20 игроков и сотрудников клуба сдали положительные тесты на коронавирус, но здоровые члены команды продолжают занятия.



«Стараюсь делать свою работу. Уделяю больше внимания гигиене. Чаще мою руки и стараюсь поменьше контактировать с ребятами вне льда. Конечно, всё это очень необычно для всех нас, но нужно уважать принятые меры безопасности. Трудно сказать, как это скажется на сезоне, ежедневно что-то меняется. Мы работаем, чтобы быть готовыми к старту чемпионата», — рассказал Покка в эфире клубного телевидения «Авангарда».



Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.