КХЛ — о дате начала сезона: повлиять может лишь резкое ухудшение ситуации с коронавирусом

В Континентальной хоккейной лиге рассказали, при каких условиях на грядущий сезон может повлиять пандемия коронавируса. Напомним, старт регулярного чемпионата намечен на 2 сентября.
«Предсезонная подготовка идёт с учётом того, что регулярный чемпионат начнётся 2 сентября 2020 года. Эта дата остаётся основной для лиги и клубов, с расчётом на неё подготовлен календарь чемпионата. В то же время приоритетом для лиги было и остаётся здоровье всех участников чемпионата. КХЛ совместно с клубами делает всё возможное для того, чтобы не допустить переноса старта регулярного сезона. Только резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может оказать влияние на дату старта.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в клубах КХЛ отслеживается медицинским управлением лиги в режиме онлайн. Клубы придерживаются рекомендаций, разработанных КХЛ, и предпринимают необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции. Для игроков с подтверждённым положительным анализом на COVID-19 соблюдается карантинный режим, тестирование хоккеистов и других сотрудников клубов проводится на регулярной основе. Клубы оперативно меняют предсезонные планы, исходя из сложившейся ситуации», — приводит сообщение пресс-службы КХЛ РИА «Новости».
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