Стась: на тренировках «Авангарда» осталось совсем немного игроков, работаем над деталями

Нападающий омского «Авангарда» Андрей Стась рассказал о клубных тренировках. Напомним, 20 игроков и сотрудников клуба сдали положительные тесты на коронавирус, но здоровые члены команды продолжают занятия.



«У меня всё нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и всё будет в порядке. Надеюсь, всё пройдёт бессимптомно и без осложнений. Тренировочный процесс продолжается, работаем над какими-то деталями. Нас осталось совсем немного, но стараемся время использовать правильно. Новички начинают нарабатывать детали», — рассказал нападающий в эфире клубного телевидения «Авангарда».



Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.