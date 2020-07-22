Стась: на тренировках «Авангарда» осталось совсем немного игроков, работаем над деталями
Нападающий омского «Авангарда» Андрей Стась рассказал о клубных тренировках. Напомним, 20 игроков и сотрудников клуба сдали положительные тесты на коронавирус, но здоровые члены команды продолжают занятия.
«У меня всё нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и всё будет в порядке. Надеюсь, всё пройдёт бессимптомно и без осложнений. Тренировочный процесс продолжается, работаем над какими-то деталями. Нас осталось совсем немного, но стараемся время использовать правильно. Новички начинают нарабатывать детали», — рассказал нападающий в эфире клубного телевидения «Авангарда».
Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.
- 22 июля 2020
-
20:08
-
19:51
-
19:49
-
19:13
-
19:04
-
18:35
-
18:21
-
18:04
-
17:41
-
17:22
-
17:10
-
16:05
-
15:20
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:31
-
14:17
-
14:15
-
13:52
-
13:27
-
13:15
-
12:46
-
12:41
-
12:30
-
12:06
-
11:45
-
11:28
-
11:08
-
10:39
-
10:15
-
09:51
-
09:20
-
09:00
-
07:22
Партнерский контент