Романов прибыл в Монреаль и теперь находится на карантине

Российский новичок клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Александр Романов прибыл в Монреаль, сообщает Sportsnet. Теперь защитника ждёт двухнедельный карантин.
Напомним, первый год контракта защитника «сгорит» согласно условиям нового коллективного соглашения. Ранее сообщалось, что россиянин примет участие в тренировочном лагере «Канадиенс». Романов будет заниматься вместе с командой, но не сможет принимать участия в оставшихся матчах сезона.
20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. Александр является в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.
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