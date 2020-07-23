Рирден: Алексеев — важное лицо в раздевалке «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал прогресс российского защитника команды Александра Алексеева.
«Я вижу, что сегодня Алекс чувствует себя более комфортно, чем вчера. Конечно, для нас он важный «проспект», и я рад, что Алексеев сейчас работает с нами. Ему пока непросто освоиться на таком уровне. Но я вижу, что у него есть шанс. Он очень старается. Он становится лучше с каждым днём. Сейчас самое главное для нас — правильно развивать этого молодого игрока. Мы приняли решение, что он примет участие в пятницу в двустороннем матче. И я отмечу тренеров в АХЛ, которые проделали феноменальную работу, выводя Алексеева и других ребят на новый уровень. Повторю, что этот защитник важное лицо в нашей раздевалке. В то же время мы понимаем, что в это время года уже не имеем права на ошибку. Тут нельзя проигрывать», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.
Ранее стало известно, что Алексеев вернулся к тренировкам с «Вашингтоном».
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