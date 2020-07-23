Орлов дал совет Алексееву перед возобновлением сезона НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов дал совет своему соотечественнику и партнёру по команде Александру Алексееву, который присоединился к тренировочному сбору перед возобновлением сезона НХЛ.
«Саша — хороший талантливый игрок. В прошлый раз, когда проходил тренировочный лагерь, он был травмирован. Теперь Алексеев занимается со всей командой. Он многому учится, прибавляет с каждым днем. Выкладывается на тренировках, и я вижу, что он развивается в правильном направлении. Никогда не знаешь, что будет. Возможно, он получит шанс сыграть в этой ситуации. Ему нужно быть готовым, выйти на пик формы. Слушать тренера и все впитывать как губка. Учиться и учиться. Сейчас он получает отличный опыт», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
«Вашингтон» на круговом этапе сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз».
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